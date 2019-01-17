«Чёрный лесоруб» в Бурятии заготовил лес на 806 тысяч

Злоумышленника нашли по следам волочения древесины
В ходе патрулирования лесов Мухоршибирского района участковый лесничий обнаружил незаконную рубку сосны. Объём незаконно заготовленной древесины составил около 46 кубометров, а ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 806 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
По следам волочения древесины, которые привели к пилораме в посёлке Хонхолой Бичурского района, лесничий и сотрудники полиции обнаружили правонарушителя. Выяснилось, что подозреваемый не имел правоустанавливающих документов для заготовки древесины, а участок, на котором была пилорама, арендовал, добавили в пресс-службе ведомства.
Незаконно заготовленную древесину правоохранители изъяли. А в отношении правонарушителя завели протокол по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Материалы дела рассматриваются в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону 8(3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии, добавили в ведомстве лесного хозяйства.
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Происшествия, Фото:
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