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Сотрудник турбазы на Байкале закапывал отходы в почву

Сотрудник турбазы на Байкале закапывал отходы в почву
Происшествия, 
Своими действиями он уничтожил плодородный слой

Следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», по факту причинения вреда окружающей среде на территории туристической базы вблизи озера Байкал.

По версии следствия, на протяжении года сотрудники туристической базы, находящейся на побережье озера, с помощью специального оборудования брикетировали твёрдые бытовые отходы, после чего закапывали мусор на территории водоохраной зоны озера. Согласно заключению специалистов Росприроднадзора уничтожен плодородный слой почвы.

Кроме того, в результате нарушений правил обращения с опасными веществами, предназначенных для работы дизельной станции на территории базы отдыха, обнаружены следы розлива нефтепродуктов.

Ущерб, нанесённый окружающей среде, составил около 2 миллионов рублей.

- В настоящее время следователями СКР допрашиваются сотрудники и руководство туристической базы. В ближайшее время будет назначена экологическая судебная экспертиза для установления существенности причинённого вреда окружающей среде. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Байкал
 
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