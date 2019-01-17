В Иркутской области пенсионер устроил наркопритон



Органами дознания отдела МВД России по Слюдянскому району по фактам организации наркопритонов окончено расследование уголовных дел, материалы которых в ближайшее время будут направлены в суд.



К уголовной ответственности привлечены двое жителей Слюдянского района Иркутской области, устроившие в своих квартирах притоны для употребления запрещённых веществ.



Как установили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков территориального ОВД ранее судимый 30-летний мужчина систематически предоставлял своё жильё наркоманам. В свою очередь они расплачивались с ним алкоголем и сигаретами, а также наркотиками.



По месту совершения преступления сыщики обнаружили гашишное масло.



Деятельность второго притоносодержателя полицейские прикрыли накануне Нового года. К настоящему времени к уголовной ответственности привлекается 62-летней пенсионер.



В соответствии с действующим законодательством за совершение подобных действий предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



