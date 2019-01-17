В Братске в ДТП пострадал 11-летний ребёнок

Ребёнок с травмой живота доставлен в больницу
17 января около 9 часов утра в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о том, что в центральной части Братска в ДТП пострадал 11-летний пешеход.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хонда Фит Ария», на улице Гагарина допустила наезд на четвероклассника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок с травмой живота доставлен в больницу.
По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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