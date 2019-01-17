Забайкалец украл у отца 80 тысяч

Крадеными деньгами юноша рассчитался с долгом
9 января в полицию обратился 49-летний житель города Петровск-Забайкальский и сообщил о хищении денег с банковской карты. Мужчина добавил, что накануне кражи он совершал покупку через интернет-магазин на незначительную сумму, а через некоторое время ему пришло сообщение о снятии с его карты 80 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Петровск-Забайкальский» установили подозреваемого. Им оказался 18-летний сын заявителя, который без ведома отца взял телефон, через услугу «мобильный банк» перевёл деньги на карту своего знакомого, после чего телефон вернул.
Похищенные деньги он потратил на уплату имеющегося долга. По факту хищения с банковского счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Крадеными деньгами юноша рассчитался с долгом
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