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В Забайкалье в ДТП погибла девушка

В Забайкалье в ДТП погибла девушка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Виновник смертельной аварии помещён в изолятор временного содержания

В Оловяннинском районе в аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка иномарки.

Вечером 16 января на трассе «Чита-Забайкальск» 27-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, и его машина перевернулась. В иномарке, кроме водителя, находились четыре пассажира, и одна из девушек скончалась на месте дорожной аварии. Ещё две пассажирки получили травмы.

Водитель был пьян в момент ДТП. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством и находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он допрошен следователями в качестве подозреваемого и помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
ДТП пострадавшие
 
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