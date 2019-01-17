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Читинец украл из автомобиля кошелёк

Читинец украл из автомобиля кошелёк
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Перед этим он помог женщине вытащить машину из реки

В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратилась 27-летняя местная жительница. Сотрудниками полиции установлено, что ночью она попыталась проехать на машине через «Читинку» и под мостом застряла. Проезжавший неподалеку мужчина вызвался ей помочь. Девушка поблагодарила неизвестного и уехала, не спросив его имени. Позже она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 8 тысяч рублей и банковские карты, с которых впоследствии было похищено 13 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили автомобиль подозреваемого. В дальнейшем была установлена его личность. Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. От него получены признательные показания. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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