Читинец украл из автомобиля кошелёк

Перед этим он помог женщине вытащить машину из реки



В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратилась 27-летняя местная жительница. Сотрудниками полиции установлено, что ночью она попыталась проехать на машине через «Читинку» и под мостом застряла. Проезжавший неподалеку мужчина вызвался ей помочь. Девушка поблагодарила неизвестного и уехала, не спросив его имени. Позже она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 8 тысяч рублей и банковские карты, с которых впоследствии было похищено 13 тысяч рублей.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили автомобиль подозреваемого. В дальнейшем была установлена его личность. Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. От него получены признательные показания. Часть похищенного изъята.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

