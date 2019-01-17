Перед этим он помог женщине вытащить машину из реки
В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратилась 27-летняя местная жительница. Сотрудниками полиции установлено, что ночью она попыталась проехать на машине через «Читинку» и под мостом застряла. Проезжавший неподалеку мужчина вызвался ей помочь. Девушка поблагодарила неизвестного и уехала, не спросив его имени. Позже она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 8 тысяч рублей и банковские карты, с которых впоследствии было похищено 13 тысяч рублей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили автомобиль подозреваемого. В дальнейшем была установлена его личность. Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. От него получены признательные показания. Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл из автомобиля кошелёк
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Перед этим он помог женщине вытащить машину из реки
Трудовая инспекция подвела итоги за 2018 год и назвала предприятия Бурятии, где зафиксированы ЧП
В одном из случаев женщина потеряла 227 тысяч рублей
Лихачу дали больше трёх лет колонии
Телекомпания АТВ побывала в двух таких заведениях. ВИДЕО
Ущерб составил 4 тысячи рублей
Мужчина до этого уже привлекался в уголовной ответственности за наркопреступление
Женщина воспользовалась забывчивостью иркутянина. ВИДЕО
Ударной волной был разрушен палисадник напротив окон
Он поставил в Китай лес, но не вернул капиталы для инвестиций в Россию
В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений
Время простоя составило более получаса
Трагедия случилась в посёлке Аршан
Им грозит до 15 лет лишения свободы
Дознаватели устанавливают причину трагедии