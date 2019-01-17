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Большинство несчастных случаев произошло на Улан-Удэнском ЛВРЗ и «Бурятзолото»

Большинство несчастных случаев произошло на Улан-Удэнском ЛВРЗ и «Бурятзолото»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Трудовая инспекция подвела итоги за 2018 год и назвала предприятия Бурятии, где зафиксированы ЧП

За январь-декабрь 2018 года в Бурятии произошло 56 несчастных случаев на производстве. Из них: 3 – групповых, в которых погибли два работника, трое работников получили тяжёлые травмы; 10 случаев со смертельным исходом, и 43 с тяжёлым исходом.

За аналогичный период 2016 года было зарегистрирован 61 несчастный случай на производстве. Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма в 2018 году снизился по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 8,2%. .

По состоянию на 31 декабря 2018 года закончено расследование и принято к учёту территориальным органом Роструда 52 несчастных случая на производстве. Высокий уровень производственного травматизма отмечается на обрабатывающих производствах, где зарегистрировано 14 несчастных случаев (26,9%). В организациях по добыче полезных ископаемых зарегистрировано 7 несчастных случаев, что составляет 13,5%.

По сведениям инспекции, наибольшее количество несчастных случаев с тяжкими последствиями зарегистрировано на Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО «Желдорреммаш», из них 5 несчастных случаев с тяжёлым исходом. В ОАО «Бурятзолото» в 2018 году произошло 3 несчастных случая с тяжкими последствиями, в том числе 2 со смертельным исходом, отмечают в трудовой инспекции.

- Анализ материалов расследований несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями, законченных в период с 1 января по 31 декабря 2018 года показал, что основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (39,6%), - сообщает государственная инспекция труда в Бурятии.

Основным видом несчастных случаев с тяжкими последствиями явилось воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин – 25%, или 13 случаев из 52. Десять несчастных случаев на производстве (19,2%) произошли вследствие падения с высоты.

В результате несчастных случаев на производстве за прошлый год пострадало 7 водителей, 11 работников по обслуживанию или ремонту электрооборудования, 4 слесаря. Также пострадали 8 женщин, одна из которых погибла, 7 получили тяжёлые травмы.

Кроме того, в прошлом году трудинспекция выявила в Бурятии 10 сокрытых работодателями от расследования несчастных случаев на производстве. Не расследованы в срок работодателями смертельные несчастные случаи: МБУ «Городское хозяйство», АУ РБ «Буйский лесхоз»; несчастные случаи с тяжёлым исходом: ИП Цынгеев С.Д., ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей», ПАО «Бурятзолото», ГАУЗ «РКБ им. Семашко», ООО «Восьмёрка», ООО «БЕТОН ПЛЮС», ИП Вахутин В.В., ООО Закаменский ДРСУч», 2 несчастных случая, происшедших в ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева».
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