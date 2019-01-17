Три жителя Бурятии перевели мошенникам больше 400 тысяч



42-летняя улан-удэнка лишилась 227 тысяч рублей, назвав неизвестному, представившемуся сотрудником службы безопасности банка, персональные банковские сведения. Таким образом, женщина пыталась защитить себя от «мошенников», которые, по словам звонившего, якобы пытались перевести с её счета деньги.



Жертвой обмана стал и 62-летний житель Заиграевского района. Пенсионер в соцсети получил сообщение о выигрыше, для получения которого необходимо было ввести данные банковской карты. Всего у него было похищено около 6,5 тысяч рублей.



Свои деньги потеряла 50-летняя жительница Прибайкальского района. По совету интернет-знакомого – якобы, брокера сайта букмекерской организации - она зарегистрировалась на портале и сделала ставки.



Получив небольшую прибыль от вложенных 32 тысяч рублей, женщина, следуя рекомендациям нового приятеля, оформила кредит и внесла в систему ещё 195 тысяч рублей и лишилась всей суммы. Её «наставник», отметив невозможность возврата денег, перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

