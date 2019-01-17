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Три жителя Бурятии перевели мошенникам больше 400 тысяч

Три жителя Бурятии перевели мошенникам больше 400 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В одном из случаев женщина потеряла 227 тысяч рублей

42-летняя улан-удэнка лишилась 227 тысяч рублей, назвав неизвестному, представившемуся сотрудником службы безопасности банка, персональные банковские сведения. Таким образом, женщина пыталась защитить себя от «мошенников», которые, по словам звонившего, якобы пытались перевести с её счета деньги.

Жертвой обмана стал и 62-летний житель Заиграевского района. Пенсионер в соцсети получил сообщение о выигрыше, для получения которого необходимо было ввести данные банковской карты. Всего у него было похищено около 6,5 тысяч рублей.

Свои деньги потеряла 50-летняя жительница Прибайкальского района. По совету интернет-знакомого – якобы, брокера сайта букмекерской организации - она зарегистрировалась на портале и сделала ставки. 

Получив небольшую прибыль от вложенных 32 тысяч рублей, женщина, следуя рекомендациям нового приятеля, оформила кредит и внесла в систему ещё 195 тысяч рублей и лишилась всей суммы. Её «наставник», отметив невозможность возврата денег, перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
мошенничество
 
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