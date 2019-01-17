В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода



Чунский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он сбил насмерть пешехода.



В суде установлено, что в июне прошлого года мужчина, нарушая требования правил дорожного движения, находясь в пьяном состоянии, сбил пешехода насмерть. При этом ранее он был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Свою вину в предъявленном обвинении подсудимый признал полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.



Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления автомобилем на 3 года.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

