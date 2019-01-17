Житель Бурятии украл из квартиры знакомой технику



Оперативники установили личность злоумышленника, который в июле прошлого года совершил кражу имущества из дома жительницы села Мухоршибирь.



Подозреваемым оказался её 20-летний знакомый, с которым ранее она неоднократно распивала алкоголь.



Обнаружив, что хозяйки нет дома, парень найденным в ограде молотком сбил навесной замок входных дверей. После чего он украл из квартиры бытовую технику. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

Известно, что часть украденного он оставил себе, часть – отдал приятелю.



Отметим, что преступление злоумышленник совершил, будучи условно осуждённым за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

