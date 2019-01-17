У улан-удэнца изъяли 1,5 кг марихуаны



Кроме того, у одного из них обнаружен рюкзак с марихуаной весом около полутора килограммов. По его словам, наркотик он втайне от знакомых собрал в Иволгинском районе, куда они ездили по делам.



Отметим, что ранее подозреваемый - 36-летний улан-удэнец – уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление и был осуждён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



По предварительной информации, у него установлен факт потребления наркотика.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





16 января сотрудники ДПС на улице Покровской за нарушение ПДД остановили автомобиль. В ходе профилактической беседы с водителем выяснилось также, что ни он, ни пассажиры не пристёгнуты ремнями безопасности.