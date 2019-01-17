В Иркутске разыскивают женщину, укравшую деньги из банкомата









- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленницы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Людей, узнавших по описанию разыскиваемую, просьба сообщить в ближайший отдел полиции Иркутска либо по телефонам дежурных частей: 8(3952)21-69-40, 8(3952) 21-68-05 либо 89149022674, 02, 112 - с мобильного телефона.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают подозреваемую в краже денежных средств из банкомата.10 января в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже забытых в банкомате денежных средств обратился 33-летний иркутянин. Полицейские установили, что молодой человек решил обналичить 27 тысяч рублей в одном из торговых центров на улице Свердлова в Иркутске.Когда банкомат выполнил действия, он сначала выдал карту, мужчина забрал её и ушёл, не забрав деньги. Стоявшая позади него женщина украла деньги и скрылась. Действия подозреваемой попали в объектив камеры видеонаблюдения.