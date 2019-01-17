В Забайкалье ликвидировали сеть незаконных игорных заведений

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений



В Забайкальском крае перед судом предстанут участники организованного сообщества по созданию сети игорных заведений.



Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. Собрана доказательная база создания 31-летним читинцем организованного сообщества, в которое вошли 26 человек. Злоумышленники организовали деятельность сети незаконных игорных заведений.



Подпольные клубы работали в Чите, Краснокаменске, посёлках Агинское и Забайкальск. В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений. Клубы работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Азартные игры с помощью компьютеров, подключённых к интернету, проводились в отдельных комнатах за железными дверями, доступ в которые имели только проверенные игроки.



Участники сообщества от незаконного проведения азартных игр извлекли доход в особо крупном размере - в сумме не менее 18 миллионов рублей.



Следователи регионального СУ СК завершили расследование уголовного дела по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» в отношении читинца и его подельников. Оно направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

