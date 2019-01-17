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В Забайкалье ликвидировали сеть незаконных игорных заведений

В Забайкалье ликвидировали сеть незаконных игорных заведений
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений

В Забайкальском крае перед судом предстанут участники организованного сообщества по созданию сети игорных заведений.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. Собрана доказательная база создания 31-летним читинцем организованного сообщества, в которое вошли 26 человек. Злоумышленники организовали деятельность сети незаконных игорных заведений.

Подпольные клубы работали в Чите, Краснокаменске, посёлках Агинское и Забайкальск. В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений. Клубы работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Азартные игры с помощью компьютеров, подключённых к интернету, проводились в отдельных комнатах за железными дверями, доступ в которые имели только проверенные игроки.

Участники сообщества от незаконного проведения азартных игр извлекли доход в особо крупном размере - в сумме не менее 18 миллионов рублей.

Следователи регионального СУ СК завершили расследование уголовного дела по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» в отношении читинца и его подельников. Оно направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
уголовное дело
 
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