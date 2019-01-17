Время простоя составило более получаса
Накануне, 16 января, в Улан-Удэ на конечной остановке «Шишковка» с рельсов сошёл трамвай. С 10:08 до 10:45 было закрыто движение трамваев маршрутов № 1,2,5 до остановки «Элеватор».
Вагону двигались по изменённому маршруту. Время простоя составило 37 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в «час пик» также сошёл с рельсов трамвай на перекрёстке улиц Гагарина и проспект 50 лет Октября. Время простоя составило 42 минуты.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
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