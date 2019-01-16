В Улан-Удэ в ДТП с «УАЗом» пострадал водитель











В результате аварии пострадал водитель «Тойоты» - он ударился об руль. Его машина получила сильные механические повреждения, у неё также треснуло лобовое стекло при срабатывании подушек безопасности.







Сегодня в 16:30 на улице Трактовая в районе дома №20 произошло ДТП. Там столкнулись «Тойота Королла», за рулём которой был 50-летний водитель и «УАЗ Патриот», под управлением 51-летнего водителя, сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по республике.- В направлении Читинского переезда Toyota Corolla на полном ходу протаранил «УАЗ», который притормозил для поворота налево. По словам виновника ДТП, его ослепило солнце, и он не заметил изменившуюся скорость впереди идущего транспортного средства, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец аварии.