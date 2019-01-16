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В Иркутске школьницы после прививки попали в больницу

В Иркутске школьницы после прививки попали в больницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Начата доследственная проверка

Вечером 11 января в дежурную часть отдела полиции Иркутской области поступило сообщение от врача Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы о том, что с образовательного учреждения к ним поступили две несовершеннолетние.

Установлено, что в медицинском кабинете школы № 14 Иркутска в рамках плановой вакцинации медсестра поставила учащимся 3 класса прививки, после чего двум девочкам стало плохо. По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками Роспотребнадзора из медицинского кабинета изъяты вакцины для проведения необходимых исследований. Здоровью девочек ничего не угрожает. После обследования и получения удовлетворительных результатов анализов школьниц отпустили домой. Следователями СКР совместно с другими специалистами устанавливаются все обстоятельства и причины необычной реакции на прививку, - сообщает пресс-служба Следкома.

Изъята необходимая документация, опрашивается медицинский персонал больницы, а также свидетели произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
прививки
 
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