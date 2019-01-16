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Федеральное издание вспомнило о смерти Юрия Власко

Федеральное издание вспомнило о смерти Юрия Власко
Происшествия, 
«АИФ» рассказал «за что в России убивали атлетов и функционеров»

Федеральное издание «Аргументы и Факты» (АиФ) вспомнило о смерти Юрия Власко, погибшего в 2017 году на берегу Байкала. «Кровавый спорт». За что в России убивали атлетов и функционеров», так назвали статью, посвящённую трагически погибшим спортсменам.

«Юрий Власко, 2017. 20-летний двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко погиб 29 июля 2017-го в массовой драке на берегу Байкала возле села Горячинск, Бурятия, в ходе конфликта двух компаний. Борец получил колото-резаные ранения в области головы и шеи, после чего скончался», пишет издание.

Стоит отметить, что Юрий уже не однократно попадал в подобную подборку событий. 

Как сообщал «Байкал-Daily», молодой спортсмен поехал отдыхать на Байкал с борцами после победы на очередном турнире. Между местными жителями и спортсменами завязался конфликт, во время которого Юрию Власко нанесли удар ножом, а потом добили металлическим прутом. При этом сам борец в драке не участвовал.

Под подозрение в убийстве попали трое мужчин. В прошлом году их уголовные дела передали в суд. В суде мать погибшего спортсмена впервые увидела убийц сына. Она рассказала, что задыхалась и не могла дышать с ними одним воздухом. 

В конце прошлого года в Бурятии прошёл первый турнир памяти Юрия Власко. На нём борцы завоевали 11 медалей. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть здесь.

Прошлым летом на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа, где учился борец, нарисовали его огромный портрет. 
смерть спорт
 
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