СКР занялся проверкой иркутского ДТП с грузовиком и трамваем



Как Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске в столкновении трамвая и грузовика, пострадала 15-летняя девочка. В этот момент аварии она выходила из общественного транспорта.



По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



ДТП произошло вечером 15 января на остановке «Детская» в Иркутске. Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

