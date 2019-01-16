Деньги она украла, находясь в гостях
Днём 7 января к читинским полицейским обратилась 28-летняя местная жительница. Она сообщила о краже денег из квартиры.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что пару часов назад потерпевшая отмечала Рождество со своим братом и его новой знакомой. После застолья хозяйка уснула, а когда проснулась, не обнаружила в кармане своих брюк 200 тысяч рублей. В квартире отсутствовала и гостья. Полицейским женщина и её брат смогли назвать только имя злоумышленницы и её приметы.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница Оловяннинского района Забайкальского края, которая приезжала в Читу в гости к своим знакомым. Женщина призналась в совершении преступления и рассказала, что все украденные деньги она потратила в ресторанах и кафе.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка прогуляла украденные 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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