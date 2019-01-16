В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП



13 января недалеко от посёлка Николаевский Тарбагатайского района во время совместного патрулирования госинспектор с полицейским увидели свет от фар выезжающей из леса машины.



Водитель автомобиля не подчинился требованию стража порядка и инспектора остановиться и решил скрыться. В результате он столкнулся с машиной сотрудников ОМВД по Тарбагатайскому району.



Однако и это не остановило лесоруба – после столкновения мужчина пытался убежать, оставив машину и награбленное, но был задержан. Как оказалось, местный житель совершил незаконную рубку сосны и пытался вывезти древесину, прицепив хлысты деревьев к машине.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 22 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомашина были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.





