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В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП

В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
Происшествия, 
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и машина были у него изъяты 

13 января недалеко от посёлка Николаевский Тарбагатайского района во время совместного патрулирования госинспектор с полицейским увидели свет от фар выезжающей из леса машины.

Водитель автомобиля не подчинился требованию стража порядка и инспектора остановиться и решил скрыться. В результате он столкнулся с машиной сотрудников ОМВД по Тарбагатайскому району.

Однако и это не остановило лесоруба – после столкновения мужчина пытался убежать, оставив машину и награбленное, но был задержан. Как оказалось, местный житель совершил незаконную рубку сосны и пытался вывезти древесину, прицепив хлысты деревьев к машине.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 22 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомашина были изъяты.  

В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.


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