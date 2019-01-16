Площадь возгорания составила 30 квадратных метров
Накануне, 15 января, в Улан-Удэ в посёлке Новый Зелёный поступило сообщение о возгорании мусора на открытой площадке. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Пожар потушили за 10 минут, было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Виновник устанавливается.
С начала года в Улан-Удэ уже неоднократно сообщалось о возгорании мусора. Так, 14 января в посёлке Матросова ночью горел мусор. Днём ранее горел мусор на лестничной клетке в подъезде дома на улице Ключевская. Пламя оплавило оконную раму.
В Улан-Удэ вновь горел мусор
Происшествия, Фото:
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