В Улан-Удэ произошло ДТП с такси «Максим»









Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП.- «Рено Логан», двигаясь в сторону бывшего кинотеатра «Октябрь», с крайней левой полосы начал перестроение направо и совершил касательное столкновение с машиной «Хонда Аккорд» ,- рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.По его словам, за рулём «Хонды» находилась девушка. Ещё одна машина - такси «Максим».В ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные механические повреждения.