В Улан-Удэ произошло ДТП с такси «Максим»

Авария случилась вчера
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП.
- «Рено Логан», двигаясь в сторону бывшего кинотеатра «Октябрь», с крайней левой полосы начал перестроение направо и совершил касательное столкновение с машиной «Хонда Аккорд» ,- рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
По его словам, за рулём «Хонды» находилась девушка. Ещё одна машина - такси «Максим».
В ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные механические повреждения.
Читайте также:
В Бурятии водитель «УАЗа» сбил лошадь и перевернулся
В Бурятии в ДТП за год погибли 134 человека
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Авария случилась вчера вечером
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров
Авария случилась вчера
Мужчина вернулся забрать личные вещи и не смог выбраться из помещения
Трамваи двигались по изменённому маршруту
Погибло 85 животных
В рамках уголовного дела о «распиле» дома у Алексея Балуева проводят обыски и выемку документов. ВИДЕО
В Забайкалье служебная собака помогла полицейским обнаружить наркотики
В аварии пострадала пассажирка
В республике за 2018 год произошло более 1000 аварий
Мужчина переходил дорогу на «красный»
Мужчина, убивший своего приятеля, бежал из республики и предлагал взятку полицейскому. ВИДЕО
Уголовное дело передано в суд
Одна из женщин госпитализирована в больницу с травмами
Оперативникам удалось выйти на след предполагаемого грабителя