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Африканская чума свиней впервые зарегистрирована в Монголии

Африканская чума свиней впервые зарегистрирована в Монголии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибло 85 животных

Согласно официальным данным международного эпизоотического бюро, в Монголии 9 января была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание выявлено у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном в северной части страны. Подтверждена гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено.

В настоящее время в Монголии проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания и недопущения дальнейшего распространения АЧС, сообщает пресс-служба Россельхознадзора России.

Справка:

Чаще всего вспышки АЧС выявляют в личных подсобных хозяйствах граждан. Хозяйствующие субъекты и владельцы личных подсобных хозяйств, занимающиеся разведением свиней, должны в полной мере осознавать необходимость выполнения ветеринарных требований и уведомлять о первых признаках заболевания или гибели свиней государственную ветеринарную службу.

Африканская чума свиней не поддаётся лечению, её распространение можно остановить только действенными и жёсткими мерами профилактики.

Для владельцев свиноферм в целях предотвращения заражения поголовья в собственном хозяйстве африканской чумой рекомендуется:

1. исключить посещение хозяйства посторонними лицами;
2. животных перевести на режим содержания без выгула;
3. регулярно проводить мероприятия по уничтожению мелких грызунов и кровососущих насекомых (блох, клещей);
4. для скармливания животным использовать корма только промышленного производства, подвергать их тепловой обработке при температуре, превышающей 80°С;

5. исключить возможности проникновения на территорию свинофермы диких, бродячих животных и птиц (кабанов, собак, котов, ворон и прочих), которые могут быть переносчиками заболевания;
6. предотвратить использование на свиноферме необработанного инвентаря, заезд на территорию автотранспорта, не прошедшего специальную обработку;
7. не проводить убой животных без проведения осмотра ветврачом и заключения ветеринарных органов о состоянии здоровья свиней;
8. перед покупкой животных узнать в ветеринарной службе о благополучности района в отношении АЧС, требовать у продавца ветеринарное свидетельство на продаваемых поросят, приобретенных животных помещать на карантин;

9. обязательно проводить вакцинацию животных от возможных инфекционных заболеваний (рожи свиней, классической чумы и других), установить план осмотра поголовья свиней ветврачом;
10. о случаях непредвиденного падежа или незаконной продажи свиней немедленно сообщать в соответствующие ветеринарные органы;
11. Ни в коем случае не выбрасывать на свалки и не хоронить самостоятельно трупы павших свиней, не пытаться переработать такую свинину.

Эффективность принимаемых мер, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия наших регионов, зависят не только от усилий одних ветеринарных специалистов, но, в первую очередь, от самих владельцев животных, от их гражданской сознательности и выполнения требований ветеринарного законодательства в полном объёме.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обращает внимание, что за действия (бездействие), повлёкшие за собой возникновение вспышки африканской чумы свиней и её распространение, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
свиноводство
 
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