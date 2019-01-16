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Глава Баргузинского района разрешил построить опасный мост, чтобы угодить бизнесмену

Глава Баргузинского района разрешил построить опасный мост, чтобы угодить бизнесмену
Происшествия,  Фото:СУ СКР
В рамках уголовного дела о «распиле» дома у Алексея Балуева проводят обыски и выемку документов

И. о. руководителя следственного управления СК России по республике возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Баргузинский район» Алексея Балуева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, в декабре 2017 года ввиду частичного разрушения потребовался ремонт моста через реку Сувинка, расположенного на территории Баргузинского района на автомобильной дороге местного значения, пролегавшей через сёла Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина-Баянгол-Соел-Хилгана-Буксекен. В это время к главе района обратился знакомый местный житель, который предложил через подконтрольного ему предпринимателя отремонтировать мост за бюджетные средства. 

- Балуев, желая угодить приятелю, согласился с его предложением. Чтобы обойти требования действующего законодательства о контрактной системе, предусматривающей проведение торгов на право заключить соответствующий муниципальный контракт, чиновник своим постановлением 6 декабря 2017 года объявил режим «Чрезвычайная ситуация» на территории поселения вблизи разрушенного моста; под этим предлогом он получил из резервного фонда республики более 1,5 миллионов рублей, за счёт которых заключил муниципальный контракт на проведение аварийно-восстановительных работ напрямую с нужным предпринимателем, хотя знал, что подрядчик не обладает надлежащей квалификацией в области мостостроения, - сообщили в Следкоме.

19 марта 2018 года предпринимателем ремонтные работы были завершены и в администрацию направлены документы для их оплаты. Членами приёмочной комиссии при обследовании моста выявлено несоответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта, однако глава района, используя своё положение, заставил их подписать акт приёмки выполненных работ, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии. После этого на счета предпринимателя были перечислены почти 1,5 млн рублей. 

Однако при последующей проверке установлено, что в ходе ремонта работы и материалы были удешевлены почти на 700 тысяч рублей, и фактическая их стоимость составляла около 800 тысяч рублей. 
 
- К примеру, контракт предусматривал устройство настила моста из бруса, а в действительности он был сделан из досок, что грозит обрушением конструкции при прохождении тяжёлых транспортных средств. И другие несоответствия, - отмечают в СУ СКР по Бурятии.


Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных в следственное управление прокурором Баргузинского района.

В настоящее время Баргузинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и правовую оценку деяний всех причастных к нему лиц. В администрации и по месту жительства главы района при оперативной поддержке сотрудников полиции начаты обыски и выемки для изъятия документов и материалов, имеющих значение для уголовного дела.  
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