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Братчанина осудят за убийство школьницы и изнасилование

Братчанина осудят за убийство школьницы и изнасилование
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

Следственными органами СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Братска. Он обвиняется по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряжённое с изнасилованием», п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая прошлого года в одном из заброшенных зданий города Братска было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Вскоре стражам порядка удалось установить подозреваемого, которого задержали. Мужчина пояснил, что сначала задушил свою знакомую, а потом надругался над её телом.

В ходе расследования уголовного дела было проведено около 10 различных экспертиз, допрошено свыше 20 человек. Материалы уголовного дела насчитывают 6 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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