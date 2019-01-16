В Улан-Удэ в ДТП на «зебре» пострадали сотрудницы полиции

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Как выяснилось, пострадавшими оказались сотрудницы полиции. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.



32-летняя пострадавшая получила ушиб пояснично-крестцовой области. После осмотра медиками была отпущена домой. 37-летняя женщина получила закрытый перелом МАСС крестца слева, перелом седалищной кости справа. Она госпитализирована в БСМП.



Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 9 ДТП, в них погиб 1 человек, травмировано 9. За аналогичный период прошлого года случилось 5 ДТП, погибших не было, травмировано 6 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.