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В Улан-Удэ в ДТП на «зебре» пострадали сотрудницы полиции

В Улан-Удэ в ДТП на «зебре» пострадали сотрудницы полиции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одна из женщин госпитализирована в больницу с травмами

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 15 января, в Улан-Удэ на улице Борсоева под колёса «Тойоты Камри» попали две женщины. Женщины переходили дорогу по «зебре» когда во второй полосе 58-летний водитель сбил их. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

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Как выяснилось, пострадавшими оказались сотрудницы полиции. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.

32-летняя пострадавшая получила ушиб пояснично-крестцовой области. После осмотра медиками была отпущена домой. 37-летняя женщина получила закрытый перелом МАСС крестца слева, перелом седалищной кости справа. Она госпитализирована в БСМП.

Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 9 ДТП, в них погиб 1 человек, травмировано 9. За аналогичный период прошлого года случилось 5 ДТП, погибших не было, травмировано 6 человек, сообщается в оперативной сводке по городу. 
ДТП
 
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