В Братске возле магазина ограбили мужчину

Оперативникам удалось выйти на след предполагаемого грабителя



Сообщение о преступлении поступило около 4 часов утра. 36-летний мужчина пояснил, что около часа назад у магазина на улице Крупской он в ходе конфликта с неизвестными лицами лишился сумки с деньгами и документами.



Установлено, что потерпевший поссорился с группой молодых людей, находившихся в торговой точке. На улице завязалась драка, во время которой какой-то парень выхватил барсетку мужчины и скрылся.



Оперативникам удалось выйти на след предполагаемого грабителя. Вскоре он был установлен и задержан. Им оказался 27-летний братчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенная сумка найдена и изъята.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

