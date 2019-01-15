В Улан-Удэ автолюбительница устроила ДТП

Как стало известно «Байкал-Daily», вчера на улица Октябрьская, недалеко от сквера «Радуга», в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, девушка за рулём машины «Тойота Калдина» врезалась в «Мазду Демио».
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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