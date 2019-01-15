По предварительной информации, она подготовила к сбыту как минимум 10 «закладок» на территории Усолья-Сибирского
В Иркутской области полицейские задержали 25-летнюю ангарчанку по подозрению в незаконном обороте наркотических средств – «синтетики».
Стражам порядка удалось с поличным задержать подозреваемую. По предварительной информации, она подготовила к сбыту как минимум 10 «закладок» на территории Усолья-Сибирского. Было обнаружено и изъято несколько свертков с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более 56 граммов. Установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком.
Также правоохранители предварительно установили, что задержанная поставляла наркотики потенциальным потребителям Иркутска, Ангарска и Усолья Сибирского на протяжении как минимум трёх месяцев.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске задержали закладчицу «синтетики»
Происшествия, Фото:
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