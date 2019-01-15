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В Ангарске задержали закладчицу «синтетики»

В Ангарске задержали закладчицу «синтетики»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительной информации, она подготовила к сбыту как минимум 10 «закладок» на территории Усолья-Сибирского

В Иркутской области полицейские задержали 25-летнюю ангарчанку по подозрению в незаконном обороте наркотических средств – «синтетики».

Стражам порядка удалось с поличным задержать подозреваемую. По предварительной информации, она подготовила к сбыту как минимум 10 «закладок» на территории Усолья-Сибирского. Было обнаружено и изъято несколько свертков с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более 56 граммов. Установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком.

Также правоохранители предварительно установили, что задержанная поставляла наркотики потенциальным потребителям Иркутска, Ангарска и Усолья Сибирского на протяжении как минимум трёх месяцев.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
наркотики
 
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