«Чёрного лесоруба» в Бурятии нашли по звуку бензопилы



Во время рейдового патрулирования в Заиграевском районе участковый лесничий и полицейский обнаружили незаконную рубку сосны. Они услышали работающую бензопилу.



В ходе осмотра выяснилось, что житель села Унэгэтэй без правоустанавливающих документов спилил около 3 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесу, составил более 53 тысяч рублей.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного Кодекса. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

