«Чёрного лесоруба» в Бурятии нашли по звуку бензопилы

Незаконно заготовленная древесина была изъята
Во время рейдового патрулирования в Заиграевском районе участковый лесничий и полицейский обнаружили незаконную рубку сосны. Они услышали работающую бензопилу.
В ходе осмотра выяснилось, что житель села Унэгэтэй без правоустанавливающих документов спилил около 3 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесу, составил более 53 тысяч рублей.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного Кодекса. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Незаконно заготовленная древесина была изъята
Женщина воспользовалась своим служебным положением
За год в районе зарегистрировано 5 пожаров
Контейнер он вывез с дачного участка с помощью автокрана
Момент ДТП попал на видео
Лже-продавец несколько раз просил внести предоплату
В результате пожара повреждён салон иномарки
Злоумышленник попросил телефон для «важного звонка»
С разбойниц взыскали моральный ущерб
Во время совершения преступления женщина спала
Пожар тушили 15 минут
Водитель ночью съехал с дороги
Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малышки
Он был организован в квартире
Аварийное отключение произошло вечером