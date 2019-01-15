В 2018 году в Курумканском районе сгорело имущества на 2 млн рублей

За год в районе зарегистрировано 5 пожаров



В Курумканском районе Бурятии провели анализ пожаров за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



Всего на территории района за прошлый год зарегистрировано 5 пожаров, ущерб от которых составил более двух миллионов рублей. Количество пожаров снизилось относительно 2017 года, тогда было зарегистрировано 14 пожаров. Ущерб от пожаров составил более 3 млн рублей.



При пожарах в 2018 году погиб один человек и ещё один человек был травмирован.



Пожарными подразделениями отряда ПС РБ Курумканского района удалось спасти на пожарах материальных ценностей на сумму более одного миллиона рублей.



- Причинами возникновения пожаров в основном становятся нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления, короткие замыкания, а также нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - уточнили в пресс-службе администрации района.

