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В 2018 году в Курумканском районе сгорело имущества на 2 млн рублей

В 2018 году в Курумканском районе сгорело имущества на 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За год в районе зарегистрировано 5 пожаров

В Курумканском районе Бурятии провели анализ пожаров за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Всего на территории района за прошлый год зарегистрировано 5 пожаров, ущерб от которых составил более двух миллионов рублей. Количество пожаров снизилось относительно 2017 года, тогда было зарегистрировано 14 пожаров. Ущерб от пожаров составил более 3 млн рублей.

При пожарах в 2018 году погиб один человек и ещё один человек был травмирован.

Пожарными подразделениями отряда ПС РБ Курумканского района удалось спасти на пожарах материальных ценностей на сумму более одного миллиона рублей.

- Причинами возникновения пожаров в основном становятся нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления, короткие замыкания, а также нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - уточнили в пресс-службе администрации района.
пожар
 
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