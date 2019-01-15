За год в районе зарегистрировано 5 пожаров
В Курумканском районе Бурятии провели анализ пожаров за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Всего на территории района за прошлый год зарегистрировано 5 пожаров, ущерб от которых составил более двух миллионов рублей. Количество пожаров снизилось относительно 2017 года, тогда было зарегистрировано 14 пожаров. Ущерб от пожаров составил более 3 млн рублей.
При пожарах в 2018 году погиб один человек и ещё один человек был травмирован.
Пожарными подразделениями отряда ПС РБ Курумканского района удалось спасти на пожарах материальных ценностей на сумму более одного миллиона рублей.
- Причинами возникновения пожаров в основном становятся нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления, короткие замыкания, а также нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - уточнили в пресс-службе администрации района.
В 2018 году в Курумканском районе сгорело имущества на 2 млн рублей
Происшествия, Фото:
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