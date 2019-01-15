Житель Бурятии отобрал у пенсионера телефон

Преступление произошло в подъезде



10 января в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району Бурятии поступило сообщение от 77-летнего жителя Закаменска. Он заявил, что неизвестный в подъезде дома выхватил у него телефон.



Пенсионер рассказал, что получал на почте пенсию, когда незнакомый молодой человек попросил денег на выпивку, но он отказал.



В тот же день мужчина «пересёкся» с подозреваемым на улице. Тогда незнакомец «проводил» пожилого человека до дома (просил дать воды), а в подъезде отобрал мобильный и сбежал.



Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний горожанин. Он задержан, украденное изъято.



Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты, которую совершил осенью.



Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.