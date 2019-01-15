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Житель Бурятии отобрал у пенсионера телефон

Житель Бурятии отобрал у пенсионера телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в подъезде

10 января в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району Бурятии поступило сообщение от 77-летнего жителя Закаменска. Он заявил, что неизвестный в подъезде дома выхватил у него телефон.

Пенсионер рассказал, что получал на почте пенсию, когда незнакомый молодой человек попросил денег на выпивку, но он отказал.

В тот же день мужчина «пересёкся» с подозреваемым на улице. Тогда незнакомец «проводил» пожилого человека до дома (просил дать воды), а в подъезде отобрал мобильный и сбежал.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний горожанин. Он задержан, украденное изъято.

Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты, которую совершил осенью.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
грабеж
 
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