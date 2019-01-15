«Я ничего не видел»: В Иркутске разыскали водителя, из автобуса которого упала пенсионерка

В Иркутске следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводят доследственную проверку в связи с дорожным происшествием с участием общественного транспорта. В аварии пострадала 86-летняя пенсионерка.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне около 11:00 на остановке по улице Карла Либкнехта пенсионерка попыталась войти в салон автобуса, следовавшего по маршруту №80. Однако водитель не убедился в безопасности и, не завершив посадку, начал движение с открытой дверью. В это время в транспортное средство входила пенсионерка в результате чего пассажирка упала на асфальт, а её ноги попали под задние колеса автобуса.
- Получив информацию о произошедшем, инспекторы ГИБДД незамедлительно установили водителя и доставили его для дачи объяснений.
По предварительной информации у пострадавшей возможно диагностирование открытых переломов обоих ног. При последующем подтверждении выводов медиков следователи ГСУ ГУ МВД намерены квалифицировать действия водителя автобуса в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
- Я ничего не видел. И пассажиры мне ничего не сказали, было около 15 или 20 пассажиров, - утверждает водитель автобуса.
Полицейские обращаются к пассажирам того автобуса, а также к прохожим, ставшими свидетелями происшествия оказать помощь в расследовании и позвонить по телефонам в Иркутске: 21-25-75 или 02 (с мобильного 102).
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14.01.19 утром на ул. Карла Либкнехта водитель 80-ого автобуса не заметил, пытавшуюся войти внутрь бабушку, и начал движение. В результате проехал прямо по ногам пожилой женщины. Открытый перелом обеих ног😰😢 Слава богу скорая и дпс прибыли через 10 мин. Сотрудники дпс уже ищут водителя, и конечно же найдут его 😡 Водители 80-х автобусов, вопрос к вам: ВЫ ОПУХЛИ ИЛИ ЧЕ?!? Вы гонитесь за 20 рублями настолько, что готовы по людям ехать!!! Где ваши глаза? Где ваш мозг? Для чего вам зеркала? 😤 А ещё печален факт того, что люди, стоявшие рядом, даже ни сразу кинулись на помощь😥 Куда катится мир?😪 🚧🚧🚧 ⚠️ДЕЛАЙ НОВОСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ! Вы стали очевидцем 🚙🚚 ДТП или нарушений ПДД, сняли фото📷 или видео 📹 произошедшего, или просто есть новость, с которой хотелось бы поделиться с жителями города? 📢 Присылайте свои 📷 и 📹 📲#89836957883 📮Direct @dtp_irk Мы их обязательно опубликуем.⚫ 🚧🚧🚧 #дтпиркутск #чпиркутск #dtp_irk #irkdtp #dtp38 #дтп38 #иркутск #ангарск #шелехов #братск #байкал #irkutsk #автоиркутск #новостииркутск #новости