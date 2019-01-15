«Я ничего не видел»: В Иркутске разыскали водителя, из автобуса которого упала пенсионерка

Автобус проехал по ногам пожилой женщины



В Иркутске следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводят доследственную проверку в связи с дорожным происшествием с участием общественного транспорта. В аварии пострадала 86-летняя пенсионерка.



Как сообщал



- Получив информацию о произошедшем, инспекторы ГИБДД незамедлительно установили водителя и доставили его для дачи объяснений.

По предварительной информации у пострадавшей возможно диагностирование открытых переломов обоих ног. При последующем подтверждении выводов медиков следователи ГСУ ГУ МВД намерены квалифицировать действия водителя автобуса в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В Иркутске следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводят доследственную проверку в связи с дорожным происшествием с участием общественного транспорта. В аварии пострадала 86-летняя пенсионерка.Как сообщал «Байкал-Daily» , накануне около 11:00 на остановке по улице Карла Либкнехта пенсионерка попыталась войти в салон автобуса, следовавшего по маршруту №80. Однако водитель не убедился в безопасности и, не завершив посадку, начал движение с открытой дверью. В это время в транспортное средство входила пенсионерка в результате чего пассажирка упала на асфальт, а её ноги попали под задние колеса автобуса.- Получив информацию о произошедшем, инспекторы ГИБДД незамедлительно установили водителя и доставили его для дачи объяснений.По предварительной информации у пострадавшей возможно диагностирование открытых переломов обоих ног. При последующем подтверждении выводов медиков следователи ГСУ ГУ МВД намерены квалифицировать действия водителя автобуса в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В связи с оставлением места ДТП в отношении 42-летнего шофёра составлен административный протокол. Сейчас он рассматривается в суде.



- Я ничего не видел. И пассажиры мне ничего не сказали, было около 15 или 20 пассажиров, - утверждает водитель автобуса.



Полицейские обращаются к пассажирам того автобуса, а также к прохожим, ставшими свидетелями происшествия оказать помощь в расследовании и позвонить по телефонам в Иркутске: 21-25-75 или 02 (с мобильного 102).



