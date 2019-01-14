Пьяный забайкалец угнал машину и разбил её

Житель Нерчинска угнал автомашину и врезался на ней в дерево



13 января в ОМВД России по Нерчинскому району поступило сообщение от 55-летней местной жительницы об угоне её автомашины «Тойота Корона Премио» с охраняемой автостоянки. В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что утром потерпевшей позвонил знакомый и сообщил о том, что на одной из улиц города он видел её автомобиль, которым управлял неизвестный мужчина. Обратившись к работникам базы, женщина убедилась, что на охраняемой территории её автомашины нет и обратилась в полицию.



Угнанный автомобиль стражи порядка обнаружили с разбитым бампером около одного из кафе. Позже полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов 20-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек распивал спиртные напитки со сторожем предприятия, после чего решил покататься на машине по городу, однако допустил наезд на дерево. На разбитой машине злоумышленник доехал до ближайшего кафе, где машину бросил.



В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством, без цели хищения». Машина возращена заявительнице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.