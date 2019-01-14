Сбивший женщину улан-удэнец сам пришёл в полицию



Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, сбившего 13 января 33-летнюю женщину. Мужчина сам пришёл в отдел полиции и рассказал об обстоятельствах произошедшего.



Как сообщал «Байкал-Daily», водитель автомобиля «ВАЗ-2107», на въезде в СНТ «Восход» совершил наезд на пешехода. 69-летний водитель увёз пострадавшую домой, не сообщив об аварии в правоохранительные органы.



- 14 января утром мужчина приехал к пострадавшей, чтобы узнать о её состоянии. Женщина пояснила, что вчера ей стало плохо, и она обратилась в больницу. Также она сказала водителю, что его разыскивают сотрудники ГИБДД для уточнения обстоятельств произошедшего. Мужчина незамедлительно прибыл в отдел полиции и рассказал о случившейся аварии, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



За невыполнение обязанностей в связи с ДТП, автомобилист привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.27 кодекса об административных нарушениях России, штрафная санкция по которой составляет 1000 рублей.



