Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малышки
В одном из сёл Бурятии мужчина изнасиловал маленькую падчерицу. Данный факт «Байкал-Dailу» подтвердили в СУ СКР по республике.
Всё произошло перед Новым годом. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году в Бурятии уважаемый на селе пенсионер насиловал девочку. Мужчина заманивал 11-летнего ребёнка к себе сладостями и деньгами. Страшная правда открылась случайно, когда девочка пришла на осмотр к гинекологу.
В прошлом года также насильнику 13-летней девочки в Бурятии дали 3 года колонии. Девушка смогла признаться о произошедшем только спустя три года.
Житель Бурятии изнасиловал маленькую падчерицу
Происшествия, Фото:
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