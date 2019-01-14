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Житель Бурятии изнасиловал маленькую падчерицу

Житель Бурятии изнасиловал маленькую падчерицу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малышки

В одном из сёл Бурятии мужчина изнасиловал маленькую падчерицу. Данный факт «Байкал-Dailу» подтвердили в СУ СКР по республике.

Всё произошло перед Новым годом. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году в Бурятии уважаемый на селе пенсионер насиловал девочку. Мужчина заманивал 11-летнего ребёнка к себе сладостями и деньгами. Страшная правда открылась случайно, когда девочка пришла на осмотр к гинекологу.

В прошлом года также насильнику 13-летней девочки в Бурятии дали 3 года колонии. Девушка смогла признаться о произошедшем только спустя три года.
изнасилование
 
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