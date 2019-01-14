Он украл из её квартиры музыкальный центр
В минувшее воскресенье в отделение полиции «Домнинское» ОМВД России по Читинскому району обратилась 23-летняя жительница села Новая Кука. Она сообщила о том, что ночью неизвестные, подобрав ключ к двери, проникли в её квартиру, откуда украли музыкальный центр стоимостью около 7 тысяч рублей. Полицейские установили, что в декабре из квартиры потерпевшей пропал запасной ключ.
Стражи порядка обнаружили украденный музыкальный центр в одной из котельных недалеко от места жительства заявительницы. Работники сообщили приметы мужчины, который принёс его сюда. В ходе дальнейших мероприятий был задержан 26-летний родной брат потерпевшей, который воспользовался похищенным ранее ключом и проник в квартиру.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец обокрал родную сестру
Происшествия, Фото:
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