Забайкалец обокрал родную сестру

Он украл из её квартиры музыкальный центр



В минувшее воскресенье в отделение полиции «Домнинское» ОМВД России по Читинскому району обратилась 23-летняя жительница села Новая Кука. Она сообщила о том, что ночью неизвестные, подобрав ключ к двери, проникли в её квартиру, откуда украли музыкальный центр стоимостью около 7 тысяч рублей. Полицейские установили, что в декабре из квартиры потерпевшей пропал запасной ключ.



Стражи порядка обнаружили украденный музыкальный центр в одной из котельных недалеко от места жительства заявительницы. Работники сообщили приметы мужчины, который принёс его сюда. В ходе дальнейших мероприятий был задержан 26-летний родной брат потерпевшей, который воспользовался похищенным ранее ключом и проник в квартиру.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

