Житель Бурятии дерзко ограбил пенсионера



В результате оперативных мероприятий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на окраине города задержали подозреваемого, схожего по приметам с нападавшим. 78-летний потерпевший опознал мужчину, им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый местный житель, не имеющий постоянного источника дохода. В момент задержания злоумышленник пытался сдать похищенное в ломбард.



По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Ведётся следствие.



Мужчина зашёл в подъезд за пожилым человеком, попросил денег, но получил отказ. Тогда злоумышленник сорвал с шеи пенсионера сотовый телефон и убежал.