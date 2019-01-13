В Улан-Удэ сгорела крыша бани

Пожар произошёл рано утром
Рано утром 12 января в Улан-Удэ на улице Ленинградская загорелась баня, размером 20 квадратных метров. На момент прибытия пожарных строение полыхало.
В результате пожара баня выгорела изнутри, огнём повреждена кровля на всей общей площади.
Причиной стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печей. Виновник и ущерб устанавливаются.
Пожар потушили за 20 минут, на ликвидацию было задействовано 12 человека и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
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