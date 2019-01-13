В Улан-Удэ сгорела крыша бани

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Рано утром 12 января в Улан-Удэ на улице Ленинградская загорелась баня, размером 20 квадратных метров. На момент прибытия пожарных строение полыхало.В результате пожара баня выгорела изнутри, огнём повреждена кровля на всей общей площади.Причиной стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печей. Виновник и ущерб устанавливаются.Пожар потушили за 20 минут, на ликвидацию было задействовано 12 человека и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.