В Улан-Удэ горело бесхозное здание

Пожар произошёл ночью
Сегодня, 13 января, в 1:18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на улице Литейная горит бесхозное строение.
Огонь повредил стену строения. Пожар ликвидирован 1:37, было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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