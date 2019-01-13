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13 Января

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В Улан-Удэ горело бесхозное здание

В Улан-Удэ горело бесхозное здание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пожар произошёл ночью

Сегодня, 13 января, в 1:18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на улице Литейная горит бесхозное строение.

Огонь повредил стену строения. Пожар ликвидирован 1:37, было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

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