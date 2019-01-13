В Улан-Удэ у наркомана изъяли марихуану

«Травку» он собрал в районе Бурятии



Днём 6 января сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в посёлке Таёжный в Улан-Удэ задержали 20-летнего местного жителя. У него обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое – марихуана весом около 40 граммов.



Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Он привлечён к административной ответственности за употребление запрещённых веществ. Парень пояснил, что собрал наркотик в конце декабря в Тарбагатайском районе Бурятии для личного употребления.



Мужчина ранее не судим, работает грузчиком.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ведомстве напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).