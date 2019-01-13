«Травку» он собрал в районе Бурятии
Днём 6 января сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в посёлке Таёжный в Улан-Удэ задержали 20-летнего местного жителя. У него обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое – марихуана весом около 40 граммов.
Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Он привлечён к административной ответственности за употребление запрещённых веществ. Парень пояснил, что собрал наркотик в конце декабря в Тарбагатайском районе Бурятии для личного употребления.
Мужчина ранее не судим, работает грузчиком.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ведомстве напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Улан-Удэ у наркомана изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В аварии столкнулись две «Тойоты»
Пожар произошёл вчера
Авария случилась в районе ПВЗ
Пожар произошёл ночью
«Травку» он собрал в районе Бурятии
Аферистка пообещала компенсацию за переплату услуг ЖКХ
Пожар произошёл поздно вечером
Пострадавших осмотрели медики
Кража произошла в общежитии
Заложником происшествия стал пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев
Его госпитализировали в больницу
Они стащили ключ из корзины покупательницы
67-летняя женщина забыла карту в банкомате
Он украл 10 тысяч
Один из них получил ожоги 2 степени левой кисти, также он отравился угарным газом