Пожар произошёл поздно вечером
В пятницу, 11 января, в Улан-Удэ на улице Встречная в начале 12 часа ночи загорелся дом, площадью 84 квадратных метра. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна.
Огнём повреждена ванная комната и потолочное перекрытие на общей площади 10 квадратных метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Виновник и ущерб устанавливаются.
Семья из 4-х человек переехала к родственникам.
Пламя тушили около получаса, было задействовано 13 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Семья в Улан-Удэ осталась без крыши над головой
Происшествия, Фото:
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