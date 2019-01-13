Семья в Улан-Удэ осталась без крыши над головой

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пожар произошёл поздно вечером



В пятницу, 11 января, в Улан-Удэ на улице Встречная в начале 12 часа ночи загорелся дом, площадью 84 квадратных метра. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна.



Огнём повреждена ванная комната и потолочное перекрытие на общей площади 10 квадратных метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Виновник и ущерб устанавливаются.



Семья из 4-х человек переехала к родственникам.



Пламя тушили около получаса, было задействовано 13 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.

