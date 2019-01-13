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Улан-удэнка украла телефон у соседа

Улан-удэнка украла телефон у соседа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла в общежитии

Сотрудниками уголовного розыска задержана 32-летняя улан-удэнка. Её подозревают в краже гаджета из комнаты в общежитии. Ущерб потерпевший оценил в пять тысяч рублей.

Следователем установлено, что в новогодние праздники женщина находилась в комнате соседа с компанией друзей. Уходя в свою комнату, она украла сотовый телефон.

Похищенная техника изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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