Кража произошла в общежитии
Сотрудниками уголовного розыска задержана 32-летняя улан-удэнка. Её подозревают в краже гаджета из комнаты в общежитии. Ущерб потерпевший оценил в пять тысяч рублей.
Следователем установлено, что в новогодние праздники женщина находилась в комнате соседа с компанией друзей. Уходя в свою комнату, она украла сотовый телефон.
Похищенная техника изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон у соседа
Происшествия, Фото:
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