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В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов

В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов
Происшествия,  Фото:Алексей Фишев, Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР
Заложником происшествия стал пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев

По предварительным данным, 12 января около в 9 часов утра на перегоне «Делюр-Тыреть» Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошёл сход 29 вагонов грузового поезда с углём.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка.

В результате схода пострадавших нет. На некоторое время движение приостановлено в обоих направлениях. Заложником ситуации стал пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

«Застрял в Зиме. Впереди авария, перевернулся состав с углём», написал он в своём Facebook.



Оттуда он уехал в 4 утра, когда движение было восстановлено.


Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и установить причины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в пресс-службе Следкома. 

сход с рельсов
 
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