В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов









Оттуда он уехал в 4 утра, когда движение было восстановлено.



Оттуда он уехал в 4 утра, когда движение было восстановлено.





Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и установить причины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в пресс-службе Следкома.





По предварительным данным, 12 января около в 9 часов утра на перегоне «Делюр-Тыреть» Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошёл сход 29 вагонов грузового поезда с углём.По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка.В результате схода пострадавших нет. На некоторое время движение приостановлено в обоих направлениях. Заложником ситуации стал пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.«Застрял в Зиме. Впереди авария, перевернулся состав с углём», написал он в своём Facebook.