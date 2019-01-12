В Забайкалье с карты пенсионерки украли 2 тысячи

67-летняя женщина забыла карту в банкомате
В ОМВД России по Шилкинскому району обратилась 67-летняя местная жительница и сообщила о краже двух тысяч рублей с её банковской карты.
Сотрудниками полиции установлено, что ранее женщина забыла карту в банкомате, чем воспользовался злоумышленник.
Стражи порядка установили место, где произошло списание, и личность гражданина, похитившего средства. Картой 28-летний местный житель рассчитался в магазине при покупке товара.
По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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