В Забайкалье с карты пенсионерки украли 2 тысячи

67-летняя женщина забыла карту в банкомате



В ОМВД России по Шилкинскому району обратилась 67-летняя местная жительница и сообщила о краже двух тысяч рублей с её банковской карты.



Сотрудниками полиции установлено, что ранее женщина забыла карту в банкомате, чем воспользовался злоумышленник.



Стражи порядка установили место, где произошло списание, и личность гражданина, похитившего средства. Картой 28-летний местный житель рассчитался в магазине при покупке товара.



По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

