В Чите работник автомойки украл деньги из машины клиента

Он украл 10 тысяч



10 января 34-летний читинец загнал свою машину «Хонда Аккорд» на одну из автомоек города, сам прошёл в комнату ожидания. Через несколько минут горожанин вспомнил, что оставил в салоне сумку, в которой находились документы и 100 тысяч рублей. Он вернулся в машину и забрал сумку. При пересчёте денег мужчина обнаружил, что 10 тысяч рублей не хватает. О произошедшем он сообщил в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.



Позже установлено, что к краже причастен 24-летний работник мойки. Он доставлен в отдел, получены признательные показания.



Украденные средства злоумышленник успел потратить, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

