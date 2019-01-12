В Улан-Удэ на пожаре в коллекторе спасены два человека



Накануне в Железнодорожном районе Улан-Удэ в тепловом коллекторе произошёл пожар. Об этом сообщается в городской сводке.



На пожаре были спасены 2 человека. Один из них получил ожоги 2 степени левой кисти, также он отравился угарным газом, однако госпитализация ему не потребовалась.



Пожар был ликвидирован. В результате сгорел мусор в коллекторе на площади 3 кв.м.



Предварительная причина возгорания - неосторожное обращением с огнём. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.



