Жителю Бурятии угрожали расправой и вымогали деньги

Инцидент произошёл из-за драки



20 ноября в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району Бурятии поступило заявление от 50-летнего жителя села Холтосон о вымогательстве.



Мужчина рассказал, что летом четверо местных жителей, угрожая расправой ему и его семье, требовали передать им голову крупного рогатого скота. Причиной стала драка потерпевшего с другим мужчиной, в результате которой её участник обратился к ним за помощью.



Опасаясь, что угрозы перейдут в действия, заявитель выполнил требование злоумышленников. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Полицейскими удалось установить личности злоумышленников. Удалось задержать двоих сельчан 18 и 48 лет, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и преступления против жизни и здоровья. Розыск их сообщников продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

