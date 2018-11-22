Инцидент произошёл из-за драки
20 ноября в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району Бурятии поступило заявление от 50-летнего жителя села Холтосон о вымогательстве.
Мужчина рассказал, что летом четверо местных жителей, угрожая расправой ему и его семье, требовали передать им голову крупного рогатого скота. Причиной стала драка потерпевшего с другим мужчиной, в результате которой её участник обратился к ним за помощью.
Опасаясь, что угрозы перейдут в действия, заявитель выполнил требование злоумышленников. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Полицейскими удалось установить личности злоумышленников. Удалось задержать двоих сельчан 18 и 48 лет, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и преступления против жизни и здоровья. Розыск их сообщников продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жителю Бурятии угрожали расправой и вымогали деньги
Происшествия, Фото:
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