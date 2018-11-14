Угнавшего велосипед забайкальца настиг хозяин



В присутствии полицейских задержанный признался, что украл велосипед с площадки первого этажа, одного из ближайших домов. Выяснилось, что велосипед действительно принадлежит мужчине. Его вернули владельцу.



Сотрудники полиции напоминают забайкальцам о необходимости принятия мер по сохранности своего имущества. Не следует оставлять велосипеды, коляски и другое имущество в подъездах домов, даже на непродолжительное время, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Каларском районе 13 ноября у 26-летнего мужчины украли велосипед с площадки в подъезде. Спустя время, потерпевший, прогуливаясь с женой, встретил злоумышленника на улице. Парень катил велосипед, внешне похожий на его велосипед. Супруги поинтересовались о происхождении велосипеда, но молодой человек пояснить ничего не смог.