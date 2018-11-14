Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Ноября

13 Ноября

Популярное

Угнавшего велосипед забайкальца настиг хозяин

Угнавшего велосипед забайкальца настиг хозяин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Супруги встретили злоумышленника на улице

В Каларском районе 13 ноября у 26-летнего мужчины украли велосипед с площадки в подъезде. Спустя время, потерпевший, прогуливаясь с женой, встретил злоумышленника на улице. Парень катил велосипед, внешне похожий на его велосипед. Супруги поинтересовались о происхождении велосипеда, но молодой человек пояснить ничего не смог.

В присутствии полицейских задержанный признался, что украл велосипед с площадки первого этажа, одного из ближайших домов. Выяснилось, что велосипед действительно принадлежит мужчине. Его вернули владельцу.

Сотрудники полиции напоминают забайкальцам о необходимости принятия мер по сохранности своего имущества. Не следует оставлять велосипеды, коляски и другое имущество в подъездах домов, даже на непродолжительное время, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы ограбили девушку на улице, схватив за шею
Улан-удэнцы ограбили девушку на улице, схватив за шею
Происшествия, 14.11.2018
Всё произошло, когда девушка возвращалась домой
Угнавшего велосипед забайкальца настиг хозяин
Угнавшего велосипед забайкальца настиг хозяин
Происшествия, 14.11.2018
Супруги встретили злоумышленника на улице
В четырёх сёлах Бурятии ночью отключили электроэнергию
В четырёх сёлах Бурятии ночью отключили электроэнергию
Происшествия, 14.11.2018
Без света остались больницы и железная дорога
В Иркутской области ищут мошенницу, обманувшую старушку
В Иркутской области ищут мошенницу, обманувшую старушку
Происшествия, 14.11.2018
Она притворилась её знакомой и попросила взаймы 50 тысяч
Житель Иркутской области зарезал и сжёг сожительницу
Житель Иркутской области зарезал и сжёг сожительницу
Происшествия, 14.11.2018
Трагедия произошла после пьяной ссоры
В Улан-Удэ неопытная автолюбительница сбила подростка
В Улан-Удэ неопытная автолюбительница сбила подростка
Происшествия, 14.11.2018
Водительское удостоверение девушка получила 1,5 месяца назад
В Бурятии мужчина купил краденый телефон
В Бурятии мужчина купил краденый телефон
Происшествия, 14.11.2018
Мужчина знал, что мобильник добыт преступным путём
У Забайкальцев изъяли мешки с марихуаной
У Забайкальцев изъяли мешки с марихуаной
Происшествия, 14.11.2018
Всего было обнаружено более 17 кг «травки». ФОТО
В Бурятии поймали «чёрного лесоруба»
В Бурятии поймали «чёрного лесоруба»
Происшествия, 14.11.2018
Незаконно заготовленная древесина была изъята
Почти на 5% выросло число карманных краж в Бурятии
Почти на 5% выросло число карманных краж в Бурятии
Происшествия, 14.11.2018
Общий рост преступности составил 2,4%
В Улан-Удэ воспитательница избивала малышей в детсаду
В Улан-Удэ воспитательница избивала малышей в детсаду
Происшествия, 13.11.2018
Девушка наносила побои и запирала в тёмном туалете плачущих подопечных

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^